РУСАДА заплатило WADA 273 млн рублей по решению суда

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатило Всемирному антидопинговому агентству 273 млн рублей по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

«По решению CAS все понятно, самый долгий процесс был по выплатам, не все суммы были обозначены в решении, некоторые счета были выставлены с задержкой. Курс рос день ото дня, благодарна Министерству финансов, что был отработан вопрос дополнительного финансирования», – сказала Логинова на круглом столе в Госдуме.

Она добавила, что общая сумма выплат составила 273 млн рублей.

Тем не менее, РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом заявили в WADA накануне. На основании данных московской лаборатории за допинг понесли наказание 218 российских спортсменов.

Кроме того, в 2023 году Россия не внесла в бюджет WADA 1,2 млн долларов. 21 сентября в Министерстве спорта РФ заявили об отказе платить взносы в WADA на прежних условиях.

Москва, Зоя Осколкова

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