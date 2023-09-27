Украина, Польша и Латвия решили бойкотировать футбольные матчи с юниорами из России

Сборные Латвии, Украины и Польши будут бойкотировать матчи с молодежными сборным из России. Футбольные федерации этих стран заявили, что будут придерживаться этой позиции до окончания конфликта на Украине.

«Латвийская федерация футбола подтверждает, что сборные всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы представления российских спортсменов», – говорится на сайте ЛФФ.

Подобные заявления сделали футбольные федерации Украины и Польши относительно соревнований УЕФА с участием россиян. Ранее Футбольная ассоциация Англии сделала аналогичное объявление о бойкоте матчей с российскими юниорами.

Исполком УЕФА допустил юношеские сборные России по футболу к соревнованиям под своей эгидой. Но россиян допустили к спортивным мероприятиям на тех условиях, что россияне будут выступать без флага и гимна РФ.

Украинская ассоциация футбола призывала ФИФА и УЕФА исключить Российский футбольный союз из организаций в связи с допуском крымских клубов к российским соревнованиям.

Москва, Наталья Рязанова

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