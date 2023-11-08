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Среда, 8 ноября 2023, 14:54 мск

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Число отстраненных за мельдоний спортсменов достигло рекорда

В России 23 спортсмена отстранены из-за положительных проб на мельдоний. Это рекордное число санкций за сходные нарушения, сообщили в РУСАДА.

«На конец октября 2023 года из-за наличия мельдония, его метаболитов или маркеров в пробе были дисквалифицированы 23 спортсмена. В 2022 и 2021 годах за это же нарушение санкции были вынесены 19 и 18 спортсменам соответственно», – говорится в сообщении агентства.

Специалисты РУСАДА напомнили, что принимать мельдоний запрещено как в соревновательный, так и внесоревновательный периоды. Это правило действует с 1 января 2016 года.

«Спортсмен несет ответственность за все, что попадает в его организм», – добавили в агентстве.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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