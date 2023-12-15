российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 декабря 2023, 15:20 мск

Новости Спорт

Новости, Кратко, Популярное

ОКР отказался давать деньги нейтральным спортсменам

Олимпийский комитет России (ОКР) отказался выделять финансовую помощь россиянам, пожелавшим участвовать в Олимпийских Играх в нейтральном статусе. Остальные спортсмены получат выплаты, заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», – цитирует чиновника ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно дать шанс показать себя спортсменам, которые долго готовились к Олимпиаде. Но стоит тщательно оценить условия, поставленные МОК для допуска россиян на Игры. Президент предупредил, что Запад может попытаться отсечь лидеров спорта и выставить российский спорт слабым.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Москва, Тюмень, Сибирь, Урал, Центр России, Россия, Спорт, Олимпиада,