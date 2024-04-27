МОК пригрозил россиянам отстранением от Игр за символ Z

Международный олимпийский комитет примет санкции против российских спортсменов, которые на Играх в Париже будут демонстрировать символа Z. Аналогичное наказание ждет их за любое проявление политических взглядов, пригрозил глава МОК Томас Бах.

«Немедленно будет возбуждено дисциплинарное производство и приняты необходимые меры или санкции. Это может дойти до немедленного исключения из Игр», – приводят слова чиновника «Известия».

Ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемониях открытия и закрытия Олимпиады. ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпийские игры – с 28 августа по 8 сентября.

Лозана, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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