Мужской триатлон на ОИ перенесли из-за грязной воды в Сене

Соревнования по мужскому триатлону перенесли на утро 31 июля из-за плохого качества воды в реке Сена. Организаторы заявили, что виной всему дожди: они взболтали воду и подняли со дна грязь, передает BFM-TV.

Первоначально запланированный на этот вторник мужской триатлон в рамках Олимпиады в Париже был перенесен на утро среды 31 июля. Организаторы заявили, что сильные дожди в пятницу и субботу ухудшили качество воды в реке. Последние пробы показали превышение допустимых минимумов некоторых веществ в «определенных местах» маршрута.

Если качество воды не улучшится за сутки, возможна еще одна отсрочка – до пятницы. Организаторы специально предусмотрели широкие границы по срокам, чтобы можно было варьировать даты соревнований. Они признали, что отсрочка неприятна для спортсменов, и прошедшая ночь была для них «сложной». При этом, оргкомитет заявил, что на Олимпиаде в Рио в 2016 году вода была еще худшего качества, но соревнования состоялись.

Президент Французской федерации триатлона Седрик Госс заявил, что требования к качеству воды – это просто дань уважения спортсменам, ведь им приходилось заниматься в водоемах, где вода была «ниже французских стандартов». Все же чиновник призвал не «играть со здоровьем» спортсменов. Госс высказался против отмены одного из этапов соревнований и проведения дуатлона. «Это смешало бы все карты», – заявил чиновник.

Как сообщал «Новый День», специалисты нашли в Сене кишечную палочку и признали воду опасной для атлетов. Найденные в реке бактерии могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе спазмы, рвоту и диарею.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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