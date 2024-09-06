Примирительный тон невозможен со спортсменами, спонсировавшими киевский режим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что эти деньги идут на убийство российских граждан, детей, разрушение гражданской инфраструктуры, передает ТАСС.

«Если люди не только занимаются спортом, не только принимают участие в соревнованиях, но спонсируют киевский режим, ассоциируют себя с киевским режимом. Здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может. Деньги идут на убийство наших граждан и наших военных. Это абсолютно вне закона и вне какой-то терпимости или понимания должно быть», – сказала дипломат на полях Восточного экономического форума.

Ранее Захарова сообщила, что тысячи граждан стран НАТО просят впустить их в Россию, чтобы спасти своих детей от повальной смены пола среди школьников и молодежи на Западе.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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