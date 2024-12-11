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Среда, 11 декабря 2024, 20:57 мск

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Российский пловец стал чемпионом мира

Российский спортсмен Мирон Лифинцев стал чемпионом мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине, установив при этом новый юношеский рекорд мира – 48,76 секунды.

Награда Лифинцева стала первой для российской команды на чемпионат мира в Будапеште.

Россияне выступают на чемпионате мира впервые за три года, но в нейтральном статусе. Международная федерация плавания ранее смягчила критерии доступа для спортсменов из России и Белоруссии.

Будапешт, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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