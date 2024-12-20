Российских фигуристов допустили до отбора на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Об этом говорится в заявлении ISU.

Спортсмены смогут выступить только в индивидуальных дисциплинах. Таким образом, российские фигуристы получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. При этом им запретили выступать в командном турнире Олимпийских Игр. Конькобежцев и шорт-трекистов не допустили к участию в эстофетах.

Квалификационные соревнования по фигурному катанию на Олимпийские игры состоятся в Китае с 17 по 21 сентября 2025 года. Сама Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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