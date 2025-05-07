Деньги приходится искать «на просторах планеты Земля»: агентство WADA не получило взносы от России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) так и не получило от России взносы за 2023 и 2024 годы. Из-за антироссийских санкций деньги приходится искать «на просторах планеты Земля».

Согласно сведениям на сайте WADA, в 2023 году Россия должна была перечислить в бюджет агентства 1 267 023 доллара, из них были получены только 53 237 долларов, передает РИА «Новости».

За 2024 год взнос РФ составляет 1 335 860 долларов. Эту сумма на счета международного антидопингового регулятора не поступила.

«Я могу подтвердить, что WADA не получило взносы за 2023 и 2024 годы, – сообщил глава пресс-службы WADA Джеймс Фитцджеральд. – Ежегодный взнос подлежит уплате в конце соответствующего года».

Министр спорта России Михаил Дегтярев в январе 2025 года заявлял, что РФ отправила взносы за 2023 год, соответствующие подтверждающие документы представлены организации. По словам главы Минспорта, из-за антироссийских санкций «WADA ищет наш взнос на просторах планеты Земля по счетам различных банков, последний раз его видели в Африке, в одном из банков, потом в Южной Америке». «По поводу выплат за 2024 год: Россия покинула эту организацию, новая формула пока в процессе обсуждения», – отмечал Дегтярев.

Ранее сообщалось, что США отказались платить взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2024 год. Решение об отказе от уплаты взноса принято Управлением национальной политики США по контролю за оборотом наркотиков. Американский регулятор выразил недовольство ходом расследования дела о сокрытии допинг-проб китайских пловцов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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