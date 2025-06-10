ТАСС: Ярославский «Локомотив» расторг контракт с главным тренером

Хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля, ставший победителем регулярного чемпионата и Кубка Гагарина, расторг контракт с главным тренером Игорем Никитиным, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Как уточняется, клуб направил соответствующее уведомление в Континентальную хоккейную лигу.

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Ранее он тренировал омский «Авангард» и московский ЦСКА, который трижды приводил к победе в регулярном чемпионате и один раз – к Кубку Гагарина.

Ярославль, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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