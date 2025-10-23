Россиян не пустят на Паралимпийские игры в 2026 году

Спортсмены из России не примут участия в Паралимпийских играх 2026 года из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Спортсмены и команды из России и Белоруссии не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года», – сказал глава МПК Эндрю Парсонс в комментарии ТАСС.

В то же время российские и белорусские сборные теперь могут участвовать в соревнованиях по парахоккею, на этом позднем этапе квалификационного цикла уже определены шесть команд для участия в квалификационном турнире Паралимпийских игр в ноябре.

Как планируется, Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Италии.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований.

В конце сентября Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановила членство Паралимпийского комитета России в МПК. Это решение означало, что российские атлеты смогут участвовать в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.

