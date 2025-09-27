С флагом и гимном РФ: российских паралимпийцев полностью восстановили в правах

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановила членство Паралимпийского комитета России в МПК. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

Решение принято по итогам голосований, которые проходили на Генассамблее в Сеуле. Против полной приостановки членства ПКР в МПК проголосовали 111 делегатов, за – 55 делегатов. Во втором раунде голосования полное восстановление членства ПКР и отмену частичных ограничений поддержал 91 делегат, против выступили 77 делегатов.

Таким образом, Паралимпийскому комитету России восстановили полные права и привилегии членства в МПК в соответствии с конституцией организации.

Российские атлеты будут участвовать в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.

«Сегодня мы добились справедливого решения по членству ПКР в МПК. Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет. Это – легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельб ", – говорится в заявлении ПКР.

При этом, как отметили в ПКР, на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в настоящее время в Индии, российские паралимпийцы, несмотря на полное снятие ограничений с Паралимпийского комитета России, будут выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.

«В качестве обоснования Всемирная федерация параспорта ссылается на то, что спортсмены и вспомогательный персонал были допущены к этим соревнованиям в соответствии с регламентом нейтральных стран и, учитывая это, будет практически невозможно внести все необходимые изменения в протокол, включая флаги, гимны, униформу, имена и обозначения, таблицу медалей и так далее. Это несправедливо и нарушает права российских атлетов», – заявили в ПКР.

Комитет пообещал приложить все усилия, чтобы на ближайших международных соревнованиях, проходящих под эгидой МПК, спортсмены выступали с гимном и флагом, в экипировке сборной России.

Напомним, в 2022 году паралимпийцев из России отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине за сутки до начала Игр. Позже МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России «в связи с неспособностью выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК». Однако по заявлению ПКР Апелляционный трибунал МПК отменил данное решение, указав, что оно было необоснованным и принятым в отсутствие достаточных доказательств нарушений со стороны ПКР.

На генеральной ассамблее МПК в 2023 году членство России было частично приостановлено, но было принято решение допустить российских спортсменов к участию в Паралимпийских летних играх в Париже в 2024 году в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе. В Играх в Париже приняли участие 86 российских спортсменов, завоевав 64 медали.

Москва, Наталья Петрова

