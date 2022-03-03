Россию и Белоруссию отстранили от Паралимпиады-2022 за сутки до старта Игр

Спортсменов из России и Белоруссии отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине за сутки до начала Игр. Такое решение приняло сегодня правление Международный паралимпийский комитет (МПК) на специально созванном заседании.

Накануне организация допустила российских и белорусских паралимпийцев к участию в Играх в нейтральном статусе. В заявлении МПК отмечалось, что их награды не будут учитываться в медальной таблице. Однако сегодня организация изменила свое решение и отстранила Россию и Белоруссию от Паралимпиады.

Как заявил в четверг президент МПК Эндрю Парсонс, «мы твердо убеждены, что спорт и политика не должны смешиваться». Однако, отметил он, события на Украине оказали влияние на Игры.

«Принимая вчера наше решение, мы думали о выживании Паралимпийского движения в долгосрочной перспективе. Мы очень гордимся принципами и ценностями, которые сделали движение тем, чем оно является сегодня. Однако ясно, что быстро обостряющаяся ситуация поставила нас в уникальное положение так близко к началу Игр. Вчера мы сказали, что будем продолжать слушать, и это то, что мы делаем», – подчеркнул Парсонс.

В итоге, указал он, «за последние 12 часов огромное количество членов организации связались с нами». «Они заявили, что, если мы не пересмотрим наше решение, то это, вероятно, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине», – отметил Парсонс, добавив, что несколько национальных Паралимпийских комитетов, с которыми связались их правительства, а также команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях.

Кроме того, в IPC указали на напряженную обстановку в олимпийских деревнях, в связи с чем «обеспечение безопасности спортсменов становится невозможным».

«В целях сохранения честности этих Игр и безопасности всех участников, мы приняли решение отказать в допуске спортсменам от Паралимпийского комитета России и Национального паралимпийского комитета Беларуси», – заявил президент IPC.

Паралимпийский комитет РФ счел незаконным решение о недопуске российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Пекине.

«ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Ранее стало известно, что сборная Латвии по керлингу на колясках отказалась играть матч против команды России на Паралимпиаде-2022. Встреча команд была запланирована на 9 марта.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут 4-13 марта. Ранее сообщалось, что практически вся российская сборная уже прибыла в Пекин.

Москва, Наталья Петрова

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