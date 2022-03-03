Сборная Латвии по керлингу отказалась играть матч с Россией на Паралимпиаде

Сборная Латвии по керлингу на колясках отказалась играть матч против команды России на Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета Латвии.
Встреча команд намечена на 9 марта.
«Мы созвали очное собрание и по итогам голосования приняли решение не участвовать в игре с Россией», – заявил главный тренер латвийской команды по керлингу на колесах Арнис Вейдеманис. Он подчеркнул, что латвийские спортсмены были абсолютно уверены, что Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустит к участию в этих Паралимпиаде российских и белорусских спортсменов.
Накануне МПК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских Играх в Пекине в нейтральном статусе.
Представители России и Белоруссии смогут выступить на соревнованиях под паралимпийским флагом, и их результаты не будут включаться в медальную таблицу, говорится в сообщении МПК.
Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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