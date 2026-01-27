Пятиборцы-юниоры вернулись на международную арену под флагом России

Российские пятиборцы-юниоры получили право выступать на соревнованиях по современному пятиборью под государственным флагом и гимном. Такое решение принял исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM). Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Глава Минспорта уточнил, что к стартам допущены спортсмены в возрастных группах до 15, 17 и 19 лет.

«Это очередное бесспорное позитивное решение в пользу российского спорта и результат последовательной работы по защите интересов российских атлетов, а также подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло», – подчеркнул Дегтярев в своем телеграм-канале.

Современное пятиборье включает в себя пять дисциплин: фехтование, плавание, преодоление полосы препятствий, а также комбинированный вид (комбайн), который объединяет бег и стрельбу.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских спортсменов в возрасте до 23 лет к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

