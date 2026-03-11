Лыжник Иван Голубков принес России третье золото Паралимпиады

Российский лыжник Иван Голубков выиграл золотую медаль зимних Паралимпийских игр в гонке на 10 км сидя с раздельным стартом.

Спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты 05.8 секунды, опередив серебряного призера представителя Китая Мао Чжунъу на 17,6 секунды. Третьим стал его соотечественник Чжэн Пэн.

Это золото стало третьим в копилке сборной России на Паралимпиаде в Италии. 10 марта награду высшей пробы завоевала лыжница Анастасия Багиян в паре с ведущим Сергеем Синякиным в спринтерской гонке среди спортсменов с нарушением зрения. Днем ранее чемпионом Паралимпиады стала горнолыжница Варвара Ворончихина в супергиганте. Российские паралимпийцы также выиграли две бронзовые медали.

Надо отметить, что российские спортсмены на Паралимпийских играх в Италии выступают под национальной символикой, а на церемониях награждения победителей звучит российский гимн.

