Шестое золото России: лыжник Голубков стал двукратным чемпионом Паралимпиады

Лыжник Иван Голубков принес России шестое золото на Паралимпиаде в Италии. Он стал победителем гонки на 20 км сидя с раздельным стартом.

Спортсмен преодолел дистанцию за 51 минуту 55,0 секунды. Серебряную медаль завоевал китаец Мао Чжуну с отставанием 50,8 секунды, бронзовым призером стал итальянец Джузеппе Ромеле (+1.22,1).

Голубков стал двукратным чемпионом Игр-2026. Ранее он завоевал медаль высшей пробы в гонке с раздельным стартом на 10 км.

Накануне российская горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в слаломе, это также вторая золотая медаль спортсменки на Паралимпиаде.

В копилке сборной России уже 10 медалей, из которых шесть золотых, одна серебряная и три бронзовые.

Российские спортсмены выступают на зимней Паралимпиаде в Италии с национальной символикой. На Игры допустили только шестерых российских паралимпийцев. Паралимпиада завершится 15 марта.

Милан, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

