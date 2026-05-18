World Gymnastics вернула российским гимнастам флаг и гимн РФ

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял ограничения с российских спортсменов и разрешил им участвовать в международных соревнованиях с государственным флагом и гимном. Об этом сообщила Федерация гимнастики России (ФГР).

Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, входящих в ФГР: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Напомним, в январе 2024 года World Gymnastics допустила российских гимнастов к выступлениям на международной арене при условии получения нейтрального статуса.

Представители спортивной акробатики станут первыми, кто выступит под российским флагом и с национальным гимном. Их ждут этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане в конце мая и в июне.

На прошлой неделе Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских спортсменов на свои международные соревнования с флагом и гимном во всех возрастных категориях. UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других. Ранее федерация разрешила участие в своих соревнованиях всем российским юниорам до 23 лет.

Москва, Наталья Петрова

