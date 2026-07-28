Еще одна спортивная федерация сняла санкции с российских спортсменов

Международная федерация функционального многоборья (IF3) отменила все ранее действовавшие ограничения в отношении российских атлетов и вернула им возможность выступать на соревнованиях с флагом и гимном. Об этом сообщила пресс-служба Федерации функционального многоборья России (ФФМР).

Также ФФМР получила право на проведение международных турниров на территории России.

«IF3 верит в то, что спорт должен оставаться политически нейтральным и что все спортсмены заслуживают равных возможностей для демонстрации своих талантов. Мы согласны с решением МОК о снятии санкций с Олимпийского комитета России, и также отменим санкции в отношении российских спортсменов на международных соревнованиях IF3, включая полное возвращение к командным соревнованиям, а также возможность выступать под своим флагом и с гимном России», – приводятся в сообщении слова президента IF3 Гретхена Киттельбергера.

В федерации ожидают, что сборная России примет участие в соревнованиях серии «Мастерс» и чемпионате мира в этом сезоне. Ближайший международный старт серии «Мастерс» намечен на 22-25 октября. Турнир пройдет в Арубе.

Напомним, 7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил ограничения в отношении российских спортсменов, допустив их до международных турниров. Комментируя это решение, министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев пояснил, что речь идет об отмене всех проверок на нейтральность российских спортсменов, отмене запрета на проведение международных соревнований в РФ, а также восстановлении членства ОКР.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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