С флагом и гимном: с российских армрестлеров сняли все ограничения

Всемирная федерация армрестлинга (WAF) полностью восстановила членство Федерации армрестлинга России и сняла все ограничения на участие российских спортсменов и команд в соревнованиях под эгидой WAF. Об этом сообщил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

«Это особенно хорошая новость для российского спорта перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете», – написал министра в своем Max-канале.

Решение было принято вслед за рекомендациями Исполнительного совета Международного олимпийского комитета от 7 июля 2026 года. «Этот шаг доказывает общий курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение спортсменов из России», – подчеркнул Дегтярев.

Отметим, что накануне все ограничения с российских спортсменов сняла Международная федерация бокса (World Boxing). 28 июля все ограничения в отношении российских атлетов отменила Международная федерация функционального многоборья (IF3). Сборная Россия получила возможность выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

Москва, Наталья Петрова