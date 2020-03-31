Истории Нового Дня
История детских лагерей на Урале: от колонии – к пионерии
Post Mundial: миллиардные затраты, несбывшиеся надежды и главный карнавал в истории Екатеринбурга
Это Ямал: 21 способ сделать жизнь лучше
Хайпануть на Новом годе: идеи для тех, кто хочет заработать
Новый налог для самозанятых: нюансы и риски
Три бумеранга всегда возвращаются в аэропорт
Карманный офис: какие приложения нужны современному бизнесмену
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Техподдержка 21-го века
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Где взять онлайн-кассу и как избежать штрафа
Интернету 25 лет
От «бабушки» до «умной скважины»: как на Урале нашли первую нефть
Навстречу 2020
(Не) стать самозанятым
ЭКО: В очередь за ребенком
Екатеринбург пережил месяц самоизоляции. Как это было
Коронавирус давит на бизнес
Годовщина «скверных» событий
Когда нельзя, но очень хочется
Годовщина локдауна
Ровно год назад, 28 марта 2020 года, в Свердловской области закрылись все заведения, торговые центры и даже некоторые парки. С 30 марта по всей стране начались нерабочие дни. Да, первый заболевший в Екатеринбурге был выявлен раньше, а антиковидный указ был подписан 18 марта. Но именно с этого момента люди осознали наступление какого-то нового времени.

Это был странный год: законы менялись несколько раз в неделю — их смысл не поддавался логике, а нарушения карались штрафами; все силы медицины были брошены на одну болезнь, хотя другие никуда не делись; из бюджета выделялись деньги, но люди беднели. «Новый День» вспоминает, что произошло за год пандемии и как это изменило нашу жизнь.
Коронавирус и медицина
От тотальной госпитализации к очередям из зараженных
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Коронавирус и общество
Пять стадий принятия пандемии
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Коронавирус и государство
Деньги, законы, штрафы
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Эпидемии испанки, гонконгского гриппа длились по 3−4 года. Что будет с Covid-19, неизвестно, это зависит, в том числе, от успехов вакцинации. Так или иначе, начинается второй год коронавирусной пандемии.
Годовщина локдауна
Коронавирус и медицина
Коронавирус и общество
Коронавирус и государство
Над проектом работали:
Татьяна Пакулова
Светлана Загороднева
Валентина Ярославцев
Екатерина Норсеева
Ольга Мишунина
Павел Феоктистов
Фото и видео:
В проекте использованы фото и видео информационного агентства «Новый День»
Телефон редакции:
+7 (343) 380-23-37
По вопросам сотрудничества
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