Годовщина локдауна

Ровно год назад, 28 марта 2020 года, в Свердловской области закрылись все заведения, торговые центры и даже некоторые парки. С 30 марта по всей стране начались нерабочие дни. Да, первый заболевший в Екатеринбурге был выявлен раньше, а антиковидный указ был подписан 18 марта. Но именно с этого момента люди осознали наступление какого-то нового времени.
Это был странный год: законы менялись несколько раз в неделю — их смысл не поддавался логике, а нарушения карались штрафами; все силы медицины были брошены на одну болезнь, хотя другие никуда не делись; из бюджета выделялись деньги, но люди беднели. «Новый День» вспоминает, что произошло за год пандемии и как это изменило нашу жизнь.
Эпидемии испанки, гонконгского гриппа длились по 3−4 года. Что будет с Covid-19, неизвестно, это зависит, в том числе, от успехов вакцинации. Так или иначе, начинается второй год коронавирусной пандемии.
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