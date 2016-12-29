Клименко предупредил об отключении России от всемирной сети / И заявил о переходе на внутрироссийские электронные паспорта

Публикации за 29.12.16

Советник президента России по интернету Герман Клименко рассказал о введении в стране внутренних электронных паспортов в 2017 году, а также предупредил о вероятности отключения РФ от мировой Сети, передает RT. По его словам, сейчас специалисты ведут работу созданием единого реестра граждан, с которым будут работать все органы власти. Каждому гражданину будет выдан электронный паспорт с уникальным номером.

Он также пояснил, что нововведение позволит получать большее количество госуслуг в режиме онлайн. «Это экономия и времени, и бумаги. Надеюсь, что эта работа будет также решена в 2017 году. Главный вопрос – какое ведомство будет вести этот реестр, или будет создана новая структура. Сегодня каждое федеральное ведомство ведёт собственную базу россиян», – подчеркнул советник президента.

Герман Клименко также предупредил, что страна должна быть готова к возможному отключению от мирового интернета. Об этом он заявил, комментируя проект закона о регулировании Рунета. Он напомнил, что «наши западные партнёры» отключили Крым от доступа к сервисам Google и Microsoft, отметив, что это решение ударило и по владельцам доменов, проживающих в Крыму, так как они потеряли то, что наработали.

«Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета – высока вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети», – заявил Клименко.

При этом он подчеркнул, что регулирования обычных пользователей этот закон не затрагивает.

Москва, Иван Гридин

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