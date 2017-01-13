СМИ: Рунет скопируют на случай глобального отключения

Публикации за 13.01.17

Министерство экономического развития предложило альтернативный вариант законопроекту о суверенном интернете, разработанному Минкомсвязи. Вместо обязательного подключения российских операторов к зарегистрированным точкам обмена трафиком, защитить Рунет от отключения от всемирной сети можно резервным копированием, считают в Минэкономразвития.

Согласно законопроекту, предложенному Минкомсвязи, для того чтобы обеспечить передачу трафика внутри страны, все операторы должны будут подключиться к площадкам, зарегистрированным в едином государственном реестре, пишут «Ведомости». Однако такой подход, по мнению экспертов, позволил бы отключить российский сегмент сети от всемирного интернета. Кроме того, представители отрасли заявили, что реализация проекта представляется очень сложным и дорогим процессом. Более того, законопроект может создать проблемы функционирования интернета в России.

Минэкономразвития выступило против подобного сценария, подчеркнув, что обязательное подключение операторов к точкам обмена трафиком усложнит выбор оптимальных маршрутов передачи данных, что как следствие приведет к росту издержек и взвинтит цены на связь по всей стране.

В министерстве предложили решить задачу по защите российского сегмента сети не вмешательством в рынок передачи информации, а через создание резервной копии рунета как справочной системы, которая будет содержать данные об IP-адресах, автономных системах и прочем. В случае чрезвычайной ситуации это позволит восстановить всю интернет-инфраструктуру, а функции государственной системы по контролю за передачей информации операторов сведутся к пассивному съему и хранению маршрутов трафика.

Впрочем, сами операторы считают, что ни предложение Минкомсвязи, ни инициатива Минэкономразвития не решают проблемы отключения рунета от мировой сети, что может произойти в только в рамках чрезвычайных мер, принимаемых, например, в случае полномасштабной войны. Однако создание резервной копии способствует повышению устойчивости российского сегмента сети и дает операторам связи данные об альтернативных маршрутах, тогда как законопроект Минкомсвязи теоретически позволит осуществлять выборочную блокировку трафика.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.01.17

Шойгу пригрозил «Калибром» как альтернативой ядерному сдерживанию. Министр рассказал о перевооружении российской армии. / Смартфоны оккупировали московские семьи. … за три года потребление мобильного интернета увеличилось в 5 раз. / СМИ: ФСБ взломала Telegram. Создатель мессенджера Павел Дуров отнесся к сообщению со скепсисом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»