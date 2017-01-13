Эксперты раскритиковали идею копирования Рунета / Против выступили Клименко и Мариничев

Публикации за 13.01.17

Резервное копирование Рунета не обеспечит гарантий от сбоя в случае атак извне. Такое заявление сделал советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. «Резервного копирования достаточно для восстановления системы после сбоя, но наличие бэкапа никак не помогает сбоя избежать. На мой взгляд, Минэкономразвития и Минсвязь говорят о разном», – цитирует RNS эксперта, который прокомментировал инициативу Минэкономразвития по созданию резервной копии Рунета как альтернативы законопроекту Минкомсвязи о критической инфраструктуре интернета.

Как писал «Новый День», ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о предложении министерства разрешить государству снимать интернет-трафик и сохранять его маршруты, чтобы восстановить систему в случае атаки извне. Данную инициативу также прокомментировал и уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев. Как передает радио «Говорит Москва», он считает, что такие меры лишь создадут панику у населения. «Всё это не нужно. Бессмысленная затея. Только нагнетает страсти и создает лишнюю психологическую панику», – заявил он.

По словам интернет-омбудсмена, для обеспечения устойчивой работы интернета внутри страны, необходимо заняться созданием собственной адресации. «Параллельно сделать свою индексацию и заниматься предоставлением сервисов. Концентрироваться на этом, оставив гражданский интернет-оборот вне зоны контроля. Ну, отключат его – отключат. Если не смогут люди общаться, ничего страшного не произойдет, все будут понимать из-за чего», – заключил Мариничев.

Напомним, ранее эту проблему пытались решить в Минкомсвязи. Для этого предложили обязать операторов связи подключаться к точкам обмена трафиком, которые зарегистрированы в государственном реестре. Если предложение одобрят, весь трафик будет передаваться внутри страны.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.01.17

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