Новейший МиГ-35 презентуют до конца месяца (ВИДЕО) / Государственные испытания намечены на февраль

Публикации за 18.01.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/3zn-5jvHIMU?rel=0&list=PLPKhCsyKi0lQW-CXr45TX8YNL4xU1837Z">Video</a>

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» в конце января проведут официальную презентацию новейшего легкого истребителя МиГ-35, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли и Минобороны России.

Также заявлено, что уже в начале февраля многофункциональная боевая машина, одинаково эффективно справляющаяся с наземными и воздушными целями, будет передана на государственные испытания. Строительство двух первых опытных МиГ-35 завершилось в прошлом году. 24 октября машина выполнила первый полет. При длине 17 метров и взлетном весе более 23 тонн, «тридцать пятый» способен развить скорость более 2,5 тыс. км/ч, а дальность полета достигает около 3 тыс. км. На восьми узлах подвески машина может нести до 7 тонн различного вооружения, включая ракеты «воздух-воздух», «воздух-поверхность» и управляемые авиабомбы.

Нынешний «тридцать пятый» – это двухместная машина, созданная на базе палубного истребителя МиГ-29КУБ. На новом самолете отсутствует гак, цепляющий при посадке трос на палубе авианосца, а также складывавшееся крыло. Взамен МиГ-35 получил радиолокационную станцию Н010 «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой (антенна – не единая деталь, а конструкция из более чем тысячи небольших активных излучающих элементов). «Жук» обнаруживает вражеские самолеты, вертолеты и беспилотники на расстоянии более 300 км.

До 2020 года Минобороны России планирует закупить 30 истребителей МиГ-35.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.01.17

«Дайте две!» Украинские чиновники решили, что одной вышки для «зомбирования» крымчан недостаточно. / Верхнеуральск и Трёхгорный попали в сети высокоскоростного 4G-интернета. / Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой. «Мы – лидеры в Европе по высоким технологиям». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»