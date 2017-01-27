Парк легких истребителей ВКС полностью обновят за счет новейших МиГ-35

Публикации за 27.01.17

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Воздушно-космические силы (ВКС) России намерены полностью обновить парк легких истребителей. На смену имеющимся решено закупить новейшие боевые самолеты МиГ-35. Об этом заявил главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев на презентации МиГ-35 в Луховицах.

По словам Бондарева, воздушные силы нуждаются в подобных самолетах, и ВКС сменят «всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс». При этом точные сроки смены парка истребителей Бондарев не назвал, однако заявил, что первая закупочная партия составит 30 боевых машин, а контракт на их строительство будет подписан по окончании летных испытаний.

Главком ВКС подтвердил, что новейший истребитель сможет применять весь спектр современных вооружений, в том числе и лазерное. Глава ВКС отметил, что подобные самолеты, обладающие высокой дальностью полета, нужны России для решения боевых задач в ходе локальных конфликтов, передает РИА «Новости». «Слава богу, что нет сейчас крупных вооруженных конфликтов, есть только локальные, как в Сирии. Нам нужны самолеты именно такие, которые могли бы эту задачу решить», – заявил он.

Отметим, что 26 января, в Луховицах стартовали летные испытания истребителя МиГ-35. С возможностями нового самолета в режиме видеоконференции познакомились президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и министру промышленности и торговли Денис Мантуров.

МиГ-35 – истребитель четвертого поколения. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, самолет имеет увеличенную на 50% по сравнению с аналогичными машинами, стоящими на вооружении, дальность полета. Кроме того, авиастроители увеличили количество точек подвеса вооружений, что, по словам Слюсаря, позволяет использовать и текущие, и перспективные образцы авиационных средств поражения.

Напомним, нынешний «тридцать пятый» – это двухместная машина, созданная на базе палубного истребителя МиГ-29КУБ. На новом самолете отсутствуют гак, цепляющий при посадке трос на палубе авианосца, а также складывающееся крыло. Взамен МиГ-35 получил радиолокационную станцию Н010 «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой (антенна – не единая деталь, а конструкция из более чем тысячи небольших активных излучающих элементов). «Жук» обнаруживает вражеские самолеты, вертолеты и беспилотники на расстоянии более 300 км.

Москва, Мван Гридин

Москва. Другие новости 27.01.17

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