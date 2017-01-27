Советник Путина проговорился о планах отключить Рунет от мира / Спешно опровергать известие пришлось Пескову и думцам

Публикации за 27.01.17

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось спешно опровергать слова советника Путина Германа Клименко о скором ограничении Рунета от прочего мира. Песков заявил, что это частная точка зрения, которая не отражает планы и официальную позицию Кремля. Отказываться от своих слов о переходе на китайскую модель пришлось и самому Клименко.

«Речь идет о частной экспертной точке зрения» – прокомментировал представитель президента РФ Дмитрий Песков реплику президентского советника Германа Клименко о скором введении в РФ «великого китайского фаерволла».

Накануне на лекции «Информационная безопасность России», которую Клименко прочитал в рамках курса «Армия и общество» Военной академии Генштаба, он заявил слушателям, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России – это ограничение интернета по китайским шаблонам. «Путь один – это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет».

Слова президентского советника по вопросам развития интернета были восприняты всерьез как политиками, так и представителями IT-отрасли. Многие решили, что таким способом Клименко описал действие и последствия рамочного законопроекта ФСБ «О критической инфраструктуре Рунета», который на этой неделе был принят Госдумой в первом чтении.

«Это равносильно тому, как если бы сказали, что проблема не в самой книге «Майн кампф», а в книгопечатании, благодаря которой она стала известной. Опасно книгопечатание. Опасен телевизор. Или опасен интернет. И если раньше интернет пытались контролировать, то сейчас другая логика: он опасен сам по себе, цифровая среда враждебна, поэтому надо готовиться к тому, чтобы полностью эту среду взять под контроль. Что намечено где-то к 2018-2020 годам. В итоге российский интернет должен быть полностью или почти полностью отключен от внешней среды» – приводит «Роскомсвобода» реакцию профессора, завкафедрой связей с общественностью МГИМО Валерия Соловья.

В словах Клименко эксперты и политики увидели ближайшее будущее Рунета, как его представляют в Кремле и силовых структурах. Вероятно, это и вызвало практически мгновенный отклик как пресс-секретаря президента, так и других публичных деятелей. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что в стране нет оснований для реализации в РФ китайской модели управления интернетом. И, как и Песков, поспешил заявить, что это частное мнение Клименко, а не официальная позиция государства.

Заместитель Левина Андрей Свинцов в эфире RT заявил: защита по китайскому образцу пользы не принесет. «Нужно выделять больше средств на обеспечение кибербезопасности в целом. Нужно просто усиливать работу определенных служб, создавать программы и роботов, которые будут анализировать, выявлять по кодовым словам, по трафику», – рассказал депутат.

Отреагировал и Роскомнадзор. Официальный представитель цензурного ведомства Вадим Ампелонский в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Россия не пошла по китайскому пути развития Сети: «Мы живем в том законодательном регулировании, которое принято только в нашей стране. Оно во многом уникально, как и наша страна. Но если советник президента считает по-другому, может быть, он свои личные инициативы будет лоббировать».

Пришлось оправдываться и самому Клименко. в пояснениях журналистам «Газеты.Ru» президентские советник сказал: «Я просто читал лекцию на тему, какие существуют сценарии развития интернета. Просто рассказывал, как регулируется интернет. Нормальная бытовая ситуация».

Клименко пояснил, что в основе его выступления в Военной академии Генштаба лежал пересказ доклада Константина Костина, бывшего сотрудника администрации президента. Клименко пересказал тезисы Костина о принципах регулирования интернета в разных странах.

Юрист интернет-проекта «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян в эфире радиостанции «Говорит Москва» заметил, что госструктуры РФ, при всем желании, не смогли бы построить вокруг Рунета «Великую китайскую стену»: «Технической возможности сегодня делать то же самое в России, что в Китае, нет... В Китае инфраструктура для интернета изначально создавалась так, что вводилась тройная цензура. российский интернет был создан по-другому, развивался в довольно свободное время, и, когда сейчас мы слышим подобные идеи о цифровой суверенизации, то, очевидно, мы относимся к этому очень скептически и полагаем, что в глобальном цифровом пространстве, в глобальной цифровой экономике это, как минимум, глупо – самих себя огораживать забором. Это, скорее, направление, куда сейчас движется официальная власть, но, тем не менее, уже какие-то шаги по китайскому образцу у нас делаются».

Из примеров подражания Китаю представитель Роскомсвободы отметил блокировки VPN-сервисов, прокси-серверов, частные ограничения на отдельные сегменты цифровой экономики.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 27.01.17

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