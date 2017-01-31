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Публикации за 31.01.17

Советник Путина предложил приравнять Telegram-каналы к СМИ
Фото: iPhones.ru

Советник Путина предложил приравнять Telegram-каналы к СМИ

Советник президента России Владимира Путина допустил признание Telegram-каналов средствами массовой информации и предложил провести широкое обсуждение этого вопроса. Он также заметил, что нередки случаи, когда у одного интернет-аудитория больше, чем у многих печатных изданий.

«Telegram-каналы появились как ответ на регулирование социальных сетей, когда вы пишете, а это точно доходит до ваших френдов. Если строго следовать понятию «средство массовой информации», то я помню времена, когда этот вопрос был дискуссионный, и суды принимали решение и говорили, что «если лапы есть, хвост есть, усы и мяукает – значит, это кот». Если есть потребителей тысяча в день, условно говоря, то это средство массовой информации», – сказал советник президента по интернету в эфире радио «Говорит Москва».

По его словам, в интернете постоянно меняются формы СМИ. «Только недавно мы признали, что блоги – это СМИ, мы тут же перешли в социальные сети, только мы нашли определение социальных сетей, вдруг опять вернулись «похороненные» мессенджеры», – резюмировал Клименко. Он также рассказал и о создании госмессенджера. Как подчеркнул советник президента, речь идёт о системе коммуникации внутри системы, то есть это вопрос правил коммуникации: каким образом, например, замминистра экономики мог бы связаться с заместителем руководителя другого ведомства.

Напомним, на прошлой неделе Герман Клименко заявил о планах отключить Рунет от мира. В результате успокаивать общественность пришлось пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. В частности, Песков заявил, что это частная точка зрения, которая не отражает планы и официальную позицию Кремля. «Речь идет о частной экспертной точке зрения» – прокомментировал представитель президента РФ Дмитрий Песков реплику президентского советника Германа Клименко о скором введении в РФ «великого китайского фаерволла».

Москва, Иван Гридин

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