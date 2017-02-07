Операторам помогут деньгами в реализации закона Яровой / Компенсации хватит на покрытие лишь 15% расходов

Публикации за 07.02.17

Власти продолжают ломать голову над тем, как наиболее безболезненно для населения воплотить в жизнь «антитеррористический пакет Яровой». Затраты на реализацию закона оцениваются в триллионы рублей, что очевидно скажется на стоимости связи. Чтобы этого не допустить, правительство предлагает пустить фонд универсальных услуг связи на поддержку операторам. Однако этих денег все равно не хватит на покрытие всех расходов.

Хранить весь трафик россиян операторы обязаны с июля 2018 года, к этому моменту все телекоммуникационные компании должны быть обеспечены ресурсами, необходимыми для реализации закона. По разным оценкам, расходы операторов на системы хранения трафика составят от 2 до 10 трлн рублей в зависимости от того, какой объем данных и на какой срок придется хранить.

В этой связи президент Владимир Путин поручил правительству поддержать телекоммуникационные компании, пишут «Ведомости» со ссылкой на официальный портал правовой информации. Между тем, позже все дискуссии, где упоминается закрытое поручение главы государства, были удалены.

Министерство экономического развития предложило компенсировать операторам расходы на закон Яровой из программы по ликвидации цифрового неравенства, а именно, потратить на эти цели средства фонда универсальных услуг связи, в который все операторы отчисляют 1,2% выручки. Как правило, деньги из фонда идут на финансирование, например, пунктов коллективного доступа, прокладку оптоволоконных линий и работу таксофонов.

Впрочем, денег программы в любом случае не хватит на покрытие расходов операторов. По данным издания, в прошлом году в фонд универсальных услуг связи поступило только 14,8 млрд рублей, что ничтожно мало по сравнению с оценками затрат в триллионы рублей. Проблему можно решить только существенно сократив размеры хранимого трафика. Но даже при десятикратном уменьшении объемов, обязательных к хранению, затраты операторов связи на реализацию пакета Яровой могут составить 100 млрд рублей.

Кроме того, растраты средств фонда не по назначению приведут к недофинансированию других проектов, что может увеличить сроки их реализации. При этом корректировка текущей системы универсального обслуживания может повлечь рост операторских отчислений.

Москва, Зоя Осколкова

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