Минкомсвязи уговорило силовиков смягчить «закон Яровой» / Объем хранимой информации сократят в 10 раз

Публикации за 19.01.17

Минкомсвязи договорилось с силовым блоком о том, чтобы сократить в 10 раз объем хранимой информации в рамках «закона Яровой». Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на совещании, посвященном общественной инициативе об отмене этого закона.

По словам Волина, Минкомсвязи и Минпромторг провели ряд совещаний и консультаций с силовыми ведомствами в рамках исполнения поручения президента РФ. Прежде всего работа была направлена на то «чтобы сократить хранение избыточной информации». «Здесь у нас состоялся, на наш взгляд, конструктивный диалог с коллегами из силового блока. Потому что уже на сегодняшний день мы имеем договоренности и понимание в отношении того, что объемы информации могут быть сокращены примерно в 10 раз. Речь идет о том, что к избыточной информации относятся интернет-видео, IPTV, торренты и целый ряд других, очень тяжелых для хранения информационных ресурсов», – цитирует RNS слова Волина.

Второе, о чем договорились с силовиками, – «поэтапность углубления хранения информации», которая сейчас хранится операторами 12 часов. По словам Волина, «есть понимание, что с 12 часов на полгода переход можно проводить не сразу же». Сначала будет срок хранения две недели, потом месяц, потом два месяца, и дальше уже переходить к полугоду, пояснил он. По оценке Минкомсвязи, затраты на хранение информации при снижении ее объемов составят около 100 млрд рублей.

Напомним, так называемый «пакет Яровой» был принят летом 2016 года, несмотря на протесты общественности. «Пакет Яровой» в том числе предполагает, что с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов, а сведения о самих фактах передачи информации – по три года. Эксперты еще до принятия этого закона неоднократно говорили, что его практическое выполнение невозможно, в России и в мире нет нужного оборудования и мощностей для хранения такого массива данных.

«Пакет Яровой» вызвал бурную дискуссию и крайне неоднозначную реакцию как в профессиональных группах, так и в обществе в целом. Так, председатель президентского Совета по правам человека призвал отклонить «пакет Яровой» и доработать его уже после выборов новой Думы. В СПЧ опасались, что нормы закона могут использоваться «как средство устрашения». Также против «пакета Яровой» выступили «большая четвёрка» сотовых операторов и представители интернет-сообщества, пояснив, что исполнение данного закона практически парализует IT-отрасль в России. Компании предложили создать специальную комиссию для преодоления возникших разногласий. Однако Яровая, комментируя эти заявления, заверила, что «никаких оснований к удорожанию услуг связи нет».

Президент России Владимир Путин подписал закон в июле и сразу же поручил Минпромторгу и Минкомсвязи к 1 сентября этого года проанализировать возможность, сроки и затраты на организацию производства отечественного оборудования и программного обеспечения, нужного для хранения и обработки данных. 1 сентября Минпромторг представил президенту доклад, в котором предложил два варианта реализации «пакета Яровой»: путем масштабирования существующей системы оперативно-розыскных мероприятий и путем создания новой системы дата-центров. Создавать новую систему хранения данных Минпромторг предложил на базе национального центра информатизации ГК «Ростех», который выступит в качестве единого оператора системы хранения данных. При этом варианте операторам связи не придется делать большие капвложения в новую инфраструктуру – их заменят на текущие операционные платежи. Окончательного решения по механизму реализации закона следует ждать в первой половине 2017 года, говорили в Минпромторге.

Петиция об отмене «закона Яровой» была размещена на сайте Общественной российской инициативы 7 июля. Голосование по этой инициативе завершилось 14 августа – за отмену «пакета Яровой» подано 100 098 голосов. Если петиция набирает более 100 тыс. голосов – она рассматривается на федеральном уровне.

Москва, Зоя Березина

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