«Закон Яровой» хотят сдвинуть на 2019 год и провести «пилотный проект»

Публикации за 16.02.17

Вступление в силу «закона Яровой» могут перенести на 2019 год, а до этого момента его будут проверять в рамках некоего «пилотного проекта». Различные сценарии реализации закона, обязывающего операторов связи хранить трафик пользователей, обсудят завтра на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича, пишут «Ведомости».

Экспертная группа открытого правительства в январе отклонила предложение об отмене закона, но признала необходимость его уточнения. С идеей о пилотном проекте по хранению данных ранее выступила компания МТС. На чьих сетях может быть создан такой проект – не уточняется. Цель проекта – прикинуть расходы и оценить целесообразность и сроки хранения хранения той или иной информации.

Между тем генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в комментарии ПРАЙМу заявил, что «закон Яровой» не решает главной задачи, которую ставит перед собой – а именно организации безопасности государства и россиян. Эксперт указывает, что закон был принят в спешке, и «над ним трудились люди, которые вообще в принципе ничего не понимают в рынке телекоммуникаций и избирательно понимают в вопросах, связанных с возможностями людей, которые совершают противоправные действия».

По мнению Кускова, закон устанавливает совершенно избыточные объемы и виды хранения информации, на его реализацию требуются «миллиарды рублей, которых, очевидно, будет не хватать». Эксперт приводит пример: «Скажем, тысяча человек посмотрела фильм на YouTube. По этому закону, все эти тысячу просмотров необходимо будет хранить в полном объеме. Это же фантасмагория!».

Кусков также указывает, что преступники, которые совершают теракты или какие-либо другие противоправные действия, «не приходят в дилерский магазин и не покупают SIM-карту по своему паспорту». «Они покупают SIM-карты на вокзалах, где можно это сделать без предъявления паспорта, либо по чужому паспорту и потом совершают противоправные действия. И этот закон совершенно никаким образом не помешает им это сделать. Самое главное, он не отследит вообще ничего: ни местонахождение этого человека, ни его передвижения, ни звонки», – подчеркивает эксперт.

Кусков резюмирует: «Чтобы все это работало, необходимо, чтобы работала вертикаль власти, начиная от законодателей и заканчивая полицией, которая, видя, что продаются нелегальные SIM-карты, ничего не предпринимает. Значит она либо в этом заинтересована, скажем, за какое-то вознаграждение, либо ей просто без разницы».

«Закон Яровой» он характеризует как «совершенно бессмысленный». А «пилотные проекты» просто покажут все его изъяны, дороговизну и ненужность – и поэтому имеет смысл их провести.

Напомним, так называемый «пакет Яровой» был принят летом 2016 года, несмотря на протесты общественности. «Пакет Яровой» в том числе предполагает, что с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов, а сведения о самих фактах передачи информации – по три года. Эксперты еще до принятия этого закона неоднократно говорили, что его практическое выполнение невозможно, в России и в мире нет нужного оборудования и мощностей для хранения такого массива данных.

«Пакет Яровой» вызвал бурную дискуссию и крайне неоднозначную реакцию как в профессиональных группах, так и в обществе в целом. Так, председатель президентского Совета по правам человека призвал отклонить «пакет Яровой» и доработать его уже после выборов новой Думы. В СПЧ опасались, что нормы закона могут использоваться «как средство устрашения». Также против «пакета Яровой» выступили «большая четвёрка» сотовых операторов и представители интернет-сообщества, пояснив, что исполнение данного закона практически парализует IT-отрасль в России. Компании предложили создать специальную комиссию для преодоления возникших разногласий. Однако Яровая, комментируя эти заявления, заверила, что «никаких оснований к удорожанию услуг связи нет».

Президент России Владимир Путин подписал закон в июле и сразу же поручил Минпромторгу и Минкомсвязи к 1 сентября этого года проанализировать возможность, сроки и затраты на организацию производства отечественного оборудования и программного обеспечения, нужного для хранения и обработки данных. 1 сентября Минпромторг представил президенту доклад, в котором предложил два варианта реализации «пакета Яровой»: путем масштабирования существующей системы оперативно-розыскных мероприятий и путем создания новой системы дата-центров. Создавать новую систему хранения данных Минпромторг предложил на базе национального центра информатизации ГК «Ростех», который выступит в качестве единого оператора системы хранения данных. При этом варианте операторам связи не придется делать большие капвложения в новую инфраструктуру – их заменят на текущие операционные платежи. Окончательного решения по механизму реализации закона следует ждать в первой половине 2017 года, говорили в Минпромторге.

Петиция об отмене «закона Яровой» была размещена на сайте Общественной российской инициативы 7 июля. Голосование по этой инициативе завершилось 14 августа – за отмену «пакета Яровой» подано 100 098 голосов. Если петиция набирает более 100 тыс. голосов – она рассматривается на федеральном уровне.

Москва, Зоя Березина

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