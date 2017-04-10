Из-за «закона Яровой» услуги связи подорожают в два раза / Расходы операторов на хранение информации вырастут до 10 трлн рублей

Публикации за 10.04.17

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационным коммуникациям представила заключение на предложения Минкомсвязи по реализации «закона Яровой». Потенциальные расходы участников рынка вырастут до 10 трлн рублей, что приведет к двух-трехкратному удорожанию услуг связи. В результате уровень инфляции в стране может подскочить на 2-3%.

Проект постановления по реализации «закона Яровой» Министерство связи и массовых коммуникаций представило в середине марта. Документ уточняет сроки и объемы хранения операторами связи информации о звонках и переписках граждан. Так голосовые и текстовые сообщения должны храниться не менее шести месяцев, сам факт приема и передачи данных – один год. На момент принятия закона затраты на реализацию антитеррористического пакета оценивались операторами в 5,2 трлн рублей.

Минкомсвязь предлагает увязать порядок хранения данных с емкостью сети, что не только не учитывает объемов трафика, но и значительно их увеличивает. В РСПП оценили, что с 2019 года крупным операторам связи придется хранить 20 эксабайт информации, что обойдется участникам рынка в 10 трлн рублей, пишет «Коммерсант». Единственным вариантом остаться на плаву для операторов станет повышение стоимости услуг связи в два-три раза.

По оценкам предпринимателей, предложения Минкомсвязи в целом сложно реализовать, а объемы хранения информации настолько завышены, что сервера для хранения будут использоваться максимум на 70% от их мощности. Если же все-таки операторы выполнят требования, это, несомненно, скажется на росте цен, что может привести к повышению инфляции в стране на 1-2 процентных пункта. А так как расходы на связь заложены во всю производственную цепочку, рост может быть и выше, и инфляция подскочит на 2-3 п.п.

Тем временем, в Минкомсвязи оценили расходы предпринимателей на реализацию «закона Яровой» в 4,5 трлн рублей, при этом министерство ранее озвучило, что годовой доход операторов составляет 1,1 трлн рублей. Таким образом затраты, по оценке разработчика проекта, превышают доходы в четыре раза, заключили в РСПП. Союз предпринимателей направил свои заключения в Минэкономразвития, там ответили, что свою оценку проекта представят во второй половине апреля.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности России выступила против предварительного тестирования в «пилотных» регионах «закона Яровой» для операторов связи и интернет-компаний по хранению информации абонентов. В свою очередь крупные игроки рынка настаивали на «пилоте» с целью реально взглянуть на возможность реализации закона и оценить стоимость решения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.04.17

Минпромторг хочет легализовать производство опиумного мака. / Сотрудника фонда «Город без наркотиков» поймали на продаже гашиша. / На Урале будут судить двух братьев, которые ради «Нивы» зарезали рыбака и пытались убить его внука. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»