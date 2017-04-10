«От него только вред»: однопартийцы раскритиковали проект Милонова о соцсетях / Песков назвал инициативу «малореалистичной»

Публикации за 10.04.17

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов внес на рассмотрение коллег проект закона «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». Он призван ограничить доступ к социальным сетям детей в возрасте до 14 лет «вне зависимости от гражданства». Документ опубликован в электронной базе данных думы.

«Социальная сеть – особый виртуальный мир, в котором человек проводит значительную часть своей жизни, вступает в контакт с другими людьми, и, по сути, осуществляет все те же самые действия, что и в реальном мире. Нельзя допускать, чтобы эта сфера оставалась вне закона», – завил в пояснительной записке к документу парламентарий.

По словам Милонова, ограничения необходимы, в связи с тем, что в соцсетях стали популярны так называемые закрытые «группы смерти», а трудные подростки оказывают тлетворное влияние на обычных школьников, склоняя их к курению и употреблению алкоголя. В случае принятия законопроекта распространителей подобной информации можно будет привлекать к ответственности и «искоренить чувство безнаказанности». Документ также предлагает ужесточить административную ответственность за организацию несанкционированных митингов посредством социальных сетей.

Депутат считает необходимым ввести регистрацию в соцсетях по удостоверению личности, чтобы установить возраст пользователя. «Необходимость предоставления паспортных данных для пользования соцсетями позволит решить проблему так называемых фейковых страниц. Помимо этого проектом предусматривается, что регистрация гражданина в социальной сети осуществляется только под настоящими именем и фамилией», – уточняется в документе.

Кроме того Милонов предложил запретить распространение в соцсетях скриншотов переписки без разрешения ее участников. «Социальные сети позволяют просматривать файлы, видео и фотографии других пользователей, оставлять комментарии, обмениваться сообщениями. Проектом предлагается установить правила осуществления всех этих действий», – отметил он, добавив, что «репостам» следует уделить особое внимание.

Парламентарий также уверен в необходимости запретить использование социальных сетей в рабочее время. «Потери рабочего времени огромны, но работодателям бороться с этим очень сложно. Проектом предлагается запретить использование социальных сетей в бюджетных организациях, а в отношении других юридических лиц доступ работников к социальным сетям предлагается урегулировать в дополнительных условиях трудового договора», – говорится в пояснительной записке.

Однако законотворческая инициатива не нашла поддержки у ряда депутатов, а также в Кремле. Так, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предложение запретить соцсети для детей «малореалистично». Он подчеркнул, что пока в администрации президента не ознакомились с законопроектом, внесенным депутатом Госдумы Виталием Милоновым, но прочитали о нем в СМИ. «Те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, они малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию», – сказал Песков.

Предложения Милонова раскритиковали и однопартицы. Так, по мнению заместителя секретаря генсовета «Единой России», депутата Госдумы Евгения Ревенко, запретительные меры в соцсетях едва ли могут быть правильным инструментом. По словам Ревенко, законотворческая инициатива ни с кем не обсуждалась: ни в комитете Госдумы по информационной политике, ни во фракции «Единой России».

«Я не думаю, что запретительные меры в соцсетях – это правильный инструмент. Излишние барьеры приведут к тому, что очень быстро найдутся иные способы коммуникации. Как правило, меры подобного рода требуют тщательной проработки, всестороннего обсуждения, в том числе и с подрастающим поколением», – сказал он. Ревенко убежден, что в России и так достаточно ограничений. Так, в интернете запрещены пропаганда терроризма и суицидов, детская порнография, распространение наркотиков. «Это все то, что в принципе запрещено в нашем обществе. И это работает. Считаю эту инициативу вредной, так как она способна только оттолкнуть молодежь. Нужно идти в соцсети и уметь там открыто и аргументировано разговаривать», – резюмировал парламентарий.

Как писал «Новый День», изначально инициативу об ограничении доступа в соцсети в Госдуму внесли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. После этого ВЦИОМ провел опрос, который показал, что идея запретить детям пользоваться соцсетями нашла поддержку у 62% опрошенных. Причем 52% респондентов негативно отреагировали на регистрацию в соцсетях по паспорту.

Москва, Иван Гридин

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