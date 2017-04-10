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Публикации за 10.04.17

Две трети россиян выступили за запрет соцсетей для детей / Половина граждан – против регистрации аккаунтов по паспорту

Две трети россиян выступили за запрет соцсетей для детей Половина граждан – против регистрации аккаунтов по паспорту

Идея запрета на пользование социальными сетями для детей, не достигших 14-летнего возраста нашла поддержку 62% россиян, ВЦИОМ. Примечательно, что среди самой молодой возрастной группы опрошенных (18-24 года), эта доля составляет 67% – больше, чем среди 60-летних и старше (60%). Всероссийский телефонный опрос проводился 6 апреля среди 600 респондентов.

Против инициативы высказалась треть граждан (35%), прежде всего, жители Москвы и Санкт-Петербурга (47%). Отметим также, что 52% россиян отрицательно восприняли предложение о регистрации в социальных сетях по паспорту – эта доля заметно выше среди активных интернет-пользователей, чем среди тех, кто не заходит в Сеть (58% против 36%).

С пониманием и поддержкой отнеслись к идее 39% россиян, в том числе среди 25-34-летних – 48%. Ранее Законодательное собрание Ленинградской области разработало законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей» и направило его в Госдуму. Документ предлагает ввести обязательную регистрацию по паспорту для всех пользователей социальных сетей, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста запретить доступ в соцсети.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.04.17

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