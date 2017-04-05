Депутаты предложили закрыть соцсети для детей / А взрослых пользователей регистрировать по паспортам

Публикации за 05.04.17

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти разработали законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», который предполагает введение полного запрета для детей, не достигших 14-летнего возраста, на использование соцсетей. Документ также предполагает строгий порядок допуска и идентификации пользователей, которых обяжут создавать страницы только под своим настоящим именем, а при регистрации придется предоставить паспортные данные. Законопрект будет внесен в Госдуму сегодня, 5 апреля, пишет газета «Известия».

Ленинградские депутаты предлагают обязать владельца сервиса проверить при регистрации нового аккаунта паспортные данные у российских и иностранных граждан. Если это не будет сделано, администрации соцсети будет грозить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Пользователю, если он не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Кроме того, гражданам хотят разрешить регистрировать только одну персональную страницу и только под настоящим именем и фамилией. За нарушение этого правила владельцу сайта будет выписываться штраф до 300 тыс. рублей и до 5 тыс. рублей – пользователю-нарушителю. Народные избранники также намерены запретить пользователям, не достигшим 18 лет, вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. За нарушение родителям несовершеннолетнего придется заплатить штраф – до 2 тыс. рублей.

Стоит отметить, что этот же законопроект предлагает запретить размещать рекламу «оккультно-магического характера и курительных смесей» и продажу несовершеннолетним любых товаров через социальные сети. Авторы законопроекта настаивают и на запрете размещения в соцсетях информации о несанкционированных собраниях и митингах и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия.

Помимо этого, депутаты настаивают на необходимости запретить распространение любой информации, пропагандирующей национальную и иную нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее, «если сообщение не сопровождается явным осуждением указанных материалов», отмечает газета.

Еще одна инициатива из законопроекта – полный запрет на использование соцсетей в рабочее время для работников бюджетной сферы. В пояснительной записке указывается, что соцсети «поработили офисных работников»: потери рабочего времени огромны, а работодатели не могут с этим бороться.

Один из авторов инициативы, депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров, закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года. По его мнению, у соцсетей будет достаточно времени, чтобы привести пользовательские соглашения в соответствие с ним, удалить тех, кому еще не исполнилось 14 лет, а с остальных собрать паспортные данные.

Между тем, законопроект вызвал много вопросов в экспертном сообществе. Так, советник президента Герман Клименко заявил, что законопроект пока еще «крайне сырой», а под определение социальной сети подпадают все ресурсы с коммуникацией между зарегистрированными посетителями. «Что делать с незарегистрированными? Регистрация под своим именем без псевдонимов также порождает много вопросов. Мне кажется, что законопроект имело бы смысл предварительно обсудить с индустрией. Площадок, обладающих профессиональной и юридической компетенциями, достаточно: Институт развития интернета, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Региональный общественный центр интернет-технологий. Иначе можем получить эффект «пакета Яровой», когда из-за неточно сформулированных требований по объему хранения трафика начался информационный шторм», – заявил Герман Клименко.

Директор по внешним коммуникациям Rambler & Co (владеет блог-платформой Livejournal) Матвей Алексеев сообщил, что в подобном законопроекте нет необходимости. «Сейчас и так всё прекрасно регулируется. У нас есть СОРМ (система оперативно-разыскных мероприятий в телекоммуникациях), есть Уголовный и Гражданский кодексы. Если проект станет законом, это будет ударом по отечественным проектам и соцсетям. При этом в документе нет ограничений на пользование иностранными соцсетями и блог-платформами», – подчеркнул Матвей Алексеев, добавив, что принятие законопроекта ударит по бизнесу, так как многие компании используют соцсети для продвижения товаров и услуг.

С Германом Клименко и коллегой солидарны представители Mail.ru Group (владеет соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники»). По их мнению, инициатива «на первый взгляд недостаточно проработана». Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников заявил, что инициатива «выглядит действительно непроработанной», передает РБК. «Как минимум стоило бы законодательно обязать пользователей социальных сетей сдавать нормы ГТО перед каждым входом в свой аккаунт. Освобождаются от этой повинности только школьники-отличники и дети депутатов заксобрания Ленинградской области», – отметил Красников.

«Возможно, этот законопроект готовился на 1 апреля. Сегодня уже 5-е, новость запоздала», – заявила РБК представитель соцсети «Одноклассники» Анастасия Жбанова.

Москва, Иван Гридин

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