Власти пошли на уступки: «закон Яровой» смягчат и перенесут его вступление в силу

Правительство России решило смягчить требования к хранению пользовательского трафика по «закону Яровой» и перенести его вступление в силу, частично согласившись с критикой со стороны оператов связи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Согласно сведениям издания, предполагается, что операторы будут создавать мощности для хранения разговоров и переписки пользователей не исходя из монтированных емкостей их сетей, как ранее настаивало Минкомсвязи, а из фактического объема трафика абонентов, который составляет заведомо меньший показатель. Таким образом, затраты операторов на хранение данных снизятся.

В доработанном проекте постановления Минкомсвязи также говорится, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 суток. Объемы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года, отмечает издание.

Операторы также смогут сэкономить на оборудовании, следует из письма Минкомсвязи. В документе подчеркивается, что для хранения данных они смогут использовать уже имеющуюся инфраструктуру и оборудование после «доработки в соответствии с техническими решениями, выработанными в совместных рабочих группах при участии Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков оборудования и самих операторов».

Между тем, по мнению собеседника издания в одном из операторов связи, новая редакция постановления правительства сократит затраты операторов несущественно.

Кроме того, сроки вступления закона в силу планируют перенести с июля 2018 года на октябрь из-за отсутствия утвержденных норм по реализации документа. Напомним, 19 января вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что в правительстве обсуждается перенос на несколько месяцев.

Экспертная рабочая группа при правительстве оценивала затраты на хранение пользовательских данных в 5,2 триллиона рублей. Причем в бюджете не предусмотрены средства на компенсацию операторам расходов на исполнение «закона Яровой». Ранее РСПП оценивал, что без софинансирования из госбюджета операторы «большой тройки» смогут тратить на его реализацию не более 3 млрд рублей в год.

Напомним, пакет антитеррористических законов, инициированных депутатом Госдумы Ириной Ярово и подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Первоначально предполагалось, что норма о хранении пользовательского трафика вступит в силу с 1 июля 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.01.18

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