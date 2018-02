Бизнес бьет тревогу: благодаря «закону Яровой» связь подорожает до 90%

Российский союз промышленников и предпринимателей выразил недовольство относительно норм, содержащихся в последней редакции проекта постановления Минкомсвязи по «закону Яровой». По мнению представителей бизнеса, реализация этих положений приведет к росту тарифов на услуги связи на 12-90% и поглотит инвестиционные бюджеты мобильных операторов. Об этом говорится в заключении, подготовленном комиссией Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет «Коммерсантъ». Предложения РСПП были направлены заместителю главы Минкомсвязи Дмитрию Алхазову и вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

По оценкам представителей бизнеса, расходы на исполнение требований по «закону Яровой» в течение пяти лет составят для МТС до 43 млрд рублей, для «ВымпелКома» – не менее 63 млрд рублей, для «МегаФона» – порядка 40 млрд рублей, МГТС – не более 17 млрд рублей и для «ЭР-Телеком Холдинга» – около 50 млрд рублей. В случае принятия инициативы в существующей сейчас редакции под действием «закона Яровой» останутся выделенные сети телефонной связи промышленных предприятий, что повлечет за собой большие затраты для компаний, которые используют их. В частности, такие сети есть у «Алросы», РЖД и «ЛУКойла».

Кроме того, эксперты указали на то, что «закон Яровой» невозможно реализовать с 1 июля 2018 года. Причина тому – отсутствие на рынке необходимого для реализации требований оборудования, а существующие и действующие в настоящее время системы модифицировать не представляется возможным. В РСПП считают необходимым сократить нормы по срокам и объему хранимой информации, исключить из-под действия закона трафик выделенных сетей связи и сетей спецназначения, а также трафик корпоративных пользователей. Реализовывать требования предприниматели предлагают поэтапно, по географическому, в частности, принципу, и до 2022 года включительно.

Ранее РСПП уже направлял в правительство замечания по поводу готовящегося антитеррористического пакета, и к ним прислушались – из текста законопроекта исключили требование об определении объема хранилищ информации, исходя из монтированной емкости сетей связи, а также требование по хранению транзитного трафика. Но даже эти поправки могут в любом случае привести к прекращению развития сетей связи в стране. В заключении РСПП говорится, что реализация закона «полностью поглотит инвестиционные бюджеты операторов связи либо приведет к значительному росту тарифов на услуги связи (на 12-90% в зависимости от услуги и оператора связи)».

Кабмин признал обоснованной часть критики «закона Яровой». Минкомсвязи тогда изменило свой проект постановления, добавив формулировку о том, что операторы должны хранить фактически переданный трафик (за исключением голоса) в течение 30 суток. Объемы хранимой информации при этом могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года. 19 января, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство обсуждает возможность отсрочить вступление в силу «закона Яровой», но сроки не указал.

Напомним, антитеррористические поправки, получившие неофициальное название «закон Яровой», должны вступить в силу с июля 2018 года. Они обязывают операторов связи и интернет-компании хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации абонентов в течение шести месяцев, а данные об этом – в течение трех лет. Точные сроки и объемы того, что нужно будет хранить, установит правительство.

