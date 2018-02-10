«Закон Яровой»: правительство РФ определилось со сроками хранения данных

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ согласовало проект постановления, уточняющий положения так называемого «закона Яровой», который предполагает хранение данных о телефонных разговорах и электронной переписке жителей РФ. Операторы связи должны будут хранить аудиозаписи разговоров и СМС полгода, начиная с 1 июля, интернет-трафик – в течение месяца с 1 октября, пишет РБК.

По данным издания, о решениях сообщил глава минкомсвязи Николай Никифоров на закрытой встрече в четверг, 8 февраля. Помимо сотрудников министерства там присутствовали представители Федеральной службы безопасности (ФСБ), а также трех крупнейших российских сотовых операторов – МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн»).

По словам одного из собеседников РБК, представленный министром вариант реализации закона предусматривает, что с 1 июля 2018 года аудиозаписи разговоров и СМС пользователей будут храниться в течение шести месяцев, а интернет-трафик (переписка в мессенджерах, электронная почта, история серфинга в интернете и пр.) – в течение одного месяца начиная с 1 октября 2018 года. Такая схема уже оформлена как проект постановления правительства, но его опубликование произойдет, по версии одного из собеседников РБК, уже после выборов президента России в марте 2018 года.

С 1 июля 2018 года вступают в силу положения антитеррористических поправок в два федеральных закона, получивших неофициальное название «закон Яровой» и обязывающих операторов связи и организаторов распространения информации в интернете (ОРИ, к ним относятся мессенджеры, сервисы электронной почты, интернет-форумы и др) хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации абонентов и пользователей до шести месяцев, а данные о фактах коммуникаций – до одного года для ОРИ и до трех лет для операторов. Доступ к этим данным будут иметь сотрудники правоохранительных органов для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Законопроект предполагал, что точные сроки хранения, объемы и тип данных определит правительство. Первую версию соответствующего проекта постановления Минкомсвязь подготовила еще в конце 2016 года, однако документ раскритиковали участники рынка из-за слишком высокой стоимости реализации требований. По оценкам самого министерства, она могла обойтись компаниям отрасли в 4,5 трлн рублей, что значительно превосходит совокупные доходы всех ее участников (их оборот в 2016 году составил 1,657 трлн руб.). Вторая версия проекта была опубликована весной 2017 года, но и она вызвала нарекания у операторов и интернет-компаний.

По данным «Коммерсанта», комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) направила письмо замглавы Минкомсвязи Дмитрию Алхазову и вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой еще больше смягчить требования к хранению данных. В заключении, подготовленном РСПП, говорится, что реализация закона «полностью поглотит инвестиционные бюджеты операторов связи либо приведет к значительному росту тарифов на услуги связи на 12-90% в зависимости от услуги и оператора связи». Собеседники РБК, знакомые с содержанием встречи в Минкомсвязи 8 февраля, не уточнили, были ли учтены эти замечания РСПП.

Хранение записей разговоров в течение полугода, а интернет-трафика в течение месяца потребует только от «МегаФона» 35-40 млрд рублей затрат в течение пяти лет, заявлял гендиректор компании Сергей Солдатенков. В интервью телеканалу РБК Никифоров также говорил, что для крупных игроков речь будет идти о «десятках миллиардов рублей».

По словам еще одного собеседника РБК, все операторы ранее должны были представить в Минкомсвязь свои расчеты по реализации положений «закона Яровой». У операторов «большой тройки» затраты на исполнение закона варьируются от 35 млрд до 60 млрд рублей. Топ-менеджер одного из операторов сообщил РБК, что предложенные Никифоровым сроки хранения данных приведут к росту тарифов на связь «примерно вдвое».

Москва, Светлана Антонова

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