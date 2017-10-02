Из-за «закона Яровой» иностранные операторы могут покинуть Россию

Под действие антитеррористического пакета законов, предложенных Ириной Яровой, попадают и иностранные операторы, которые работают на территории России. Это создает угрозу присутствию компаний на рынке РФ, так как соблюдение российских норм может быть рассмотрено как нарушение европейского права, что вынудит зарубежных распространителей информации уйти из России.

«Иностранные компании, имеющие в России лицензию оператора по предоставлению услуг связи от фиксированной до голосовой, могут попадать под требования «пакета Яровой» и, как следствие, нести риски, связанные с нарушением норм иностранного права»,– пояснил «Коммерсанту» главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

«Закон Яровой» вступает в силу с 1 июля 2018, он может идти вразрез с европейским регламентом «О защите физических лиц при обработке персональных данных и свободном обращении таких данных» (GDPR). Несмотря на то, что обе нормы направлены на обеспечение безопасности, главным требованием GDPR является согласие лиц на обработку и хранение информации о себе.

В результате соблюдение российского закона может стать проблемой для иностранных операторов. Под угрозой оказалась одна из крупнейших таких компаний – Orange (входит во France Telecom и работает в 220 странах), которая имеет в России подразделение и лицензии на оказание услуг по передаче данных и голосовой связи.

Впрочем, речь идет не только об операторах, но и обо всех распространителях информации. Например, для мессенджеров «закон Яровой» несет высокие репутационные риски. Под требования по сбору и хранению персональных данных пользователей и их раскрытию по запросам служб безопасности попадают любые онлайн-сервисы, которые требуют регистрации. В том числе сайты иностранных СМИ, порталы знакомств и торговые интернет-площадки. Такие компании либо будут соблюдать российские законы, либо будут вынуждены уйти с рынка, констатирует член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы РФ Никита Куликов.

Напомним, пакет антитеррористических законов, инициированных депутатом Госдумы Ириной Ярово и подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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