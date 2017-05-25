Спасибо Яровой: ее пакет законов приведет к росту тарифов на связь / Это подтвердил глава Минкомсвязи РФ

Публикации за 25.05.17

Жителям России нужно готовиться к росту тарифов на услуги связи. Как сообщил сегодня глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, к этому приведет реализация так называемого антитеррористического «пакета законов Яровой», который обязывает операторов хранить информацию о переписке и звонках пользователей. По словам министра, тарифы могут вырасти на уровне инфляции.

«Если это дополнительные затраты (операторов), то тарифы вырастут. На столько, на сколько будут утверждены требования», – сказал Никифоров, слова которого цитирует РИА «Новости».

Министр заверил, что эти требования будут подготовлены таким образом, чтобы рост тарифов не был значительным. «Наверно, оптимально, если будет рост тарифов, к примеру, не выше уровня инфляции, условно», – отметил Никифоров и добавил, что пока оценку делать преждевременно.

«Нам нужно сбалансировать так, чтобы это не приводило к серьезному росту тарифов. Когда техтребования будут финализированы, операторы смогут точно сказать по цифрам (своих затрат) и спрогнозировать рост тарифов», – уточнил глава Минкомсвязи.

Он также отметил, что в июне планируется определить параметры по срокам и составу хранения данных, что предполагается пакетом законопроектов.

Никифоров также напомнил, что Минкомсвязь предлагает поэтапный запуск хранения данных. «То, что мы сейчас предлагаем, – это гибкий вариант, что у правительства есть полномочия, согласовывая позицию между связистами и силовиками, прорабатывать достаточно гибкий график запуска. Все понимают, что это достаточно проблематично в один день 1 июля развернуть в полном объеме по всей стране», – сказал министр.

Он не исключил, что поэтапность реализации закона может быть, в том числе, региональная. «По крайней мере, мы такое предложение вносим», – добавил Никифоров.

Напомним, пакет антитеррористических законов, инициированных депутатом Госдумы Ириной Ярово и подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Москва, Светлана Антонова

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