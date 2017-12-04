Закон Яровой может сделать исключение для выделенных сетей крупных корпораций

РСПП обратился в правительство с просьбой ограничить действие так называемого закона Яровой для крупных корпораций.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в правительство: объединение просит исключить выделенные сети телефонной связи из-под действия «закона Яровой». Такие сети используют топ-менеджеры АЛРОСА, ОАО «РЖД» и «ЛУКойла» и других компаний – сообщает «Коммерсантъ».

Дмитрию Медведеву направлено заключение на проект постановления правительства по «закону Яровой» о порядке, сроке и объеме хранения сообщений связи. Документ подготовила комиссия по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям РСПП.

Минкомсвязи уже уточнило ряд требований участников рынка в законе: в три раза сокращен объем информации, которую нужно будет хранить, а также исключен из хранения транзитный трафик.

Однако ведомство не учло предложение РСПП исключить из действия закона радио и телефонную связь в выделенных сетях. На данный момент Роскомнадзор выдал порядка 200 лицензий на такие услуги, среди клиентов пользователей радиосвязи – компании АЛРОСА, «Норильск-телеком», МТС, а телефонной – ОАО «РЖД», «ЛУКойл-информ», «Ростелеком», а также ФГУП «Главный научно-исследовательский вычислительный центр управления делами президента».

Нередко выделенные каналы связи устанавливаются на территории, «оторванной от мира», отмечают эксперты, например, при разработке месторождений, где террористов, против которых направлен закон, быть не может. При этом в случае, если выделенные связи не выведут из-под действия закона, за хранение данных придется платить держателям лицензий.

Москва, Максим Бородин

Москва. Другие новости 04.12.17

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