Минкомсвязи допускает отсрочку вступления в силу «закона Яровой»

Срок вступления в силу антитеррористического «закона Яровой» в части хранения пользовательского трафика может быть перенесен с 1 июля на 1 октября 2018 года, рассказал министр связи Николай Никифоров. «Нужно дождаться выхода постановления правительства, но сейчас там рассматривается вариант, что в части голосовых услуг правоприменение закона начнется с 1 июля, а в части хранения данных – с 1 октября», – приводит «Интерфакс» слова министра.

Глава ведомства отметил, что «острых» разногласий по постановлению нет, Минкомсвязи поддерживает такой вариант. «Если у аппарата правительства нет каких-то возражений, мы считаем, что решение согласовано», – пояснил Никифоров.

Как писал «Новый День», в начале февраля стало известно, что Министерство связи и массовых коммуникаций РФ согласовало проект постановления, который уточняет положения так называемого «закона Яровой», который предполагает хранение данных о телефонных разговорах и электронной переписке жителей РФ. Операторы связи должны будут хранить аудиозаписи разговоров и СМС полгода, начиная с 1 июля, интернет-трафик – в течение месяца с 1 октября.

С 1 июля 2018 года должны вступить в силу положения антитеррористических поправок в два федеральных закона, получивших неофициальное название «закон Яровой» и обязывающих операторов связи и организаторов распространения информации в интернете (ОРИ, к ним относятся мессенджеры, сервисы электронной почты, интернет-форумы и др) хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации абонентов и пользователей до шести месяцев, а данные о фактах коммуникаций – до одного года для ОРИ и до трех лет для операторов. Доступ к этим данным будут иметь сотрудники правоохранительных органов для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Законопроект предполагал, что точные сроки хранения, объемы и тип данных определит правительство. Первую версию соответствующего проекта постановления Минкомсвязь подготовила еще в конце 2016 года, однако документ раскритиковали участники рынка из-за слишком высокой стоимости реализации требований. По оценкам самого министерства, она могла обойтись компаниям отрасли в 4,5 трлн рублей, что значительно превосходит совокупные доходы всех ее участников (их оборот в 2016 году составил 1,657 трлн руб.). Вторая версия проекта была опубликована весной 2017 года, но и она вызвала нарекания у операторов и интернет-компаний.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.02.18

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