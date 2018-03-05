Россиянам пообещали, что «закон Яровой» не приведет к «драматическому» росту цен на связь

На реализацию антитеррористического «закона Яровой» потребуется меньше средств, чем предполагалось ранее. В связи с этим «драматического» роста цен на услуги связи в правительстве не ожидают. Такое заявление сделал глава Минкомсвязи Николай Никифоров на встрече со студентами в Новосибирске 5 марта.

По словам министра, затраты на внедрение «пакета Яровой» в части хранения данных обойдутся в несколько десятков миллиардов рублей для каждого крупного оператора. «Мы сняли все непонимания у операторов, которые говорили, что нужны какие-то триллионы рублей. Триллионы рублей не нужны», – подчеркнул он (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). «Это вполне посильные деньги, мы не прогнозируем какое-то серьезное увеличение цен», – добавил руководитель Минкомсвязи.

Также министр сообщил, что удалось «проработать с операторами и ФСБ, чтобы требования по антитеррористическому пакету законов не приводили к драматическому росту цен». «Драматического роста цен точно не будет», – пообещал он.

Министр также отметил, что мобильная связь в России – вторая по дешевизне в мире за счет высокой конкуренции: «Дешевле, чем у нас, только в Гонконге».

Как сообщал «Новый День», с 1 июля 2018 года должны вступить в силу положения антитеррористических поправок в два федеральных закона, получивших неофициальное название «закон Яровой» и обязывающих операторов связи и организаторов распространения информации в интернете (ОРИ, к ним относятся мессенджеры, сервисы электронной почты, интернет-форумы и др) хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации абонентов и пользователей до шести месяцев, а данные о фактах коммуникаций – до одного года для ОРИ и до трех лет для операторов. Доступ к этим данным будут иметь сотрудники правоохранительных органов для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Законопроект предполагал, что точные сроки хранения, объемы и тип данных определит правительство. Первую версию соответствующего проекта постановления Минкомсвязь подготовила еще в конце 2016 года, но документ раскритиковали участники рынка из-за слишком высокой стоимости реализации требований. По оценкам самого министерства, она могла обойтись компаниям отрасли в 4,5 трлн рублей, что значительно превосходит совокупные доходы всех ее участников (их оборот в 2016 году составил 1,657 трлн руб.). Вторая версия проекта была опубликована весной 2017 года, но и она вызвала нарекания у операторов и интернет-компаний.

В начале февраля текущего года стало известно, что Минкомсвязи согласовало проект постановления, который уточняет положения «закона Яровой». Операторы связи должны будут хранить аудиозаписи разговоров и СМС полгода, начиная с 1 июля, интернет-трафик – в течение месяца с 1 октября. Ожидается, что соответствующее постановление правительства будет подписано в первом квартале 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.18

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