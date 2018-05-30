Провайдеры поднимают цены из-за «закона Яровой»

Российские интернет-провайдеры приступили к повышению цен на услуги на 8-10%, мотивируя необходимостью исполнять антитеррористический «закон Яровой». Подорожание у ряда операторов произойдет с 1 июня, у других – с 1 июля, сообщает газета «Коммерсантъ». Таким образом провайдеры пытаются компенсировать расходы на исполнение «закона Яровой», обязывающего операторов хранить все телефонные разговоры и текстовые сообщения пользователей.

Так, петербургский интернет-провайдер ООО «Телекомпас» (бренд «Комфортел») проинформировал клиентов о росте цен на услуги связи на 8% с 1 июля из-за вступления закона в силу «пакета Яровой», говорится в письме, с которым ознакомилось издание. В нем указывается, что это означает для компании «затраты свыше 60 млн рублей на закупку оборудования, на котором будет храниться информация».

Провайдер «Дом.ru» (АО «ЭР-Телеком Холдинг») c 1 июня повысит стоимость некоторых тарифов на 10%, сообщается на сайте компании. Ранее провайдер уже поднимал плату за услуги в апреле в ряде регионов, отмечает газета.

Соучредитель «Телекомпаса» Дмитрий Петров пояснил, что, рост тарифов позволит компании за пять лет покрыть затраты на реализацию «закона Яровой». Он полагает, что цены повысят все провайдеры. По оценке Петрова, «сохранение прежних цен при таких затратах приведет к падению маржинальности, поскольку рынок не растет уже несколько лет».

В «ЭР-Телекоме» не стали связывать рост тарифов напрямую с «законом Яровой». Ранее провайдер оценивал траты на исполнение его требований в 50 миллиардов рублей. По словам представителя компании, «на деятельность операторов влияет экономическая ситуация: инфляция, рост затрат на оборудование, контент, увеличение инвестиционных расходов на модернизацию сетей». Операторы пересматривают стоимость услуг, чтобы «продолжать оказывать качественные услуги», – отметил он.

Ранее представители рынка и эксперты неоднократно заявляли, что операторы компенсируют траты на реализацию «закона Яровой» путем роста тарифов. Операторы «обязательно переложат эти расходы на плечи абонентов, и тарифы повысятся», – убежден глава совета директоров АОА «Анстрем» и экс-министр связи Леонид Рейман. Член совета директоров АФК «Система» Давид Якобашвили, в свою очередь, высказал мнение, что оплата «полностью ляжет на плечи потребителей».

Издание напоминает, что в феврале тогдашний вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании с операторами призывал их не допускать роста цен более чем на 5% в связи с «законом Яровой».

Как сообщал «Новый День», с 1 июля 2018 года должны вступить в силу положения антитеррористических поправок в два федеральных закона, получивших неофициальное название «закон Яровой» и обязывающих операторов связи и организаторов распространения информации в интернете (ОРИ, к ним относятся мессенджеры, сервисы электронной почты, интернет-форумы и др) хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации абонентов и пользователей до шести месяцев, а данные о фактах коммуникаций – до одного года для ОРИ и до трех лет для операторов. Доступ к этим данным будут иметь сотрудники правоохранительных органов для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Законопроект предполагал, что точные сроки хранения, объемы и тип данных определит правительство. Первую версию соответствующего проекта постановления Минкомсвязь подготовила еще в конце 2016 года, но документ раскритиковали участники рынка из-за слишком высокой стоимости реализации требований. По оценкам самого министерства, она могла обойтись компаниям отрасли в 4,5 трлн рублей, что значительно превосходит совокупные доходы всех ее участников (их оборот в 2016 году составил 1,657 трлн руб.). Вторая версия проекта была опубликована весной 2017 года, но и она вызвала нарекания у операторов и интернет-компаний.

В начале февраля 2018 года стало известно, что Минкомсвязи согласовало проект постановления, который уточняет положения «закона Яровой». Операторы связи должны будут хранить аудиозаписи разговоров и СМС полгода, начиная с 1 июля, интернет-трафик – в течение месяца с 1 октября. Соответствующее постановление правительства было подписано в апреле.

Добавим, что в конце февраля тогдашний министр связи Николай Никифоров допускал перенос срока вступления в силу «закона Яровой» в части хранения пользовательского трафика с 1 июля на 1 октября 2018 года. Он отмечал, что в кабмине «рассматривается вариант, что в части голосовых услуг правоприменение закона начнется с 1 июля, а в части хранения данных – с 1 октября» (цитата по «Интерфаксу»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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