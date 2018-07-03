Операторы не могут исполнить требования «закона Яровой» – нет оборудования

Пакет поправок к закону, ужесточающий наказание за терроризм и экстремизм, известных в народе как «пакет Яровой», вступил в силу с 1 июля. Операторы связи должны полгода хранить содержание телефонных разговоров и переписки. Однако выполнить требование законодательства в полном объеме сотовые компании пока не могут – проблема в отсутствии сертифицированного оборудования.

«На текущий момент в системе сертификации в области связи отсутствуют сертификаты соответствия на технические средства накопления голосовой информации для оперативно-разыскных мероприятий»,– сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Россвязи.

В то же время Минкомсвязь уже предупредила операторов об ответственности за использование несертифицированных устройств. Об этом представители министерства сообщили в письме, адресованном гендиректору Ассоциации операторов телефонной связи (АОТС) Сергею Ефимову.

В России только семь компаний могут взять на себя изготовление такого оборудования. Аккредитацию на тестирование систем хранения имеет только испытательный центр сертификации и метрологии Центрального научно-исследовательского института связи, но он не может выдавать сертификаты. В Россвязи уточнили, что процедуру аккредитации проходят и другие органы, но завершить эту работу планируется только осенью-зимой текущего года.

Выходит, что сейчас операторы связи могут либо хранить информацию на несертифицированном оборудовании, либо не копить ее вовсе. Первый вариант влечет пустые затраты. «Оборудование стоит денег. Если купить несертифицированное, оно может не соответствовать требованиям»,– пояснил сотрудник одного из крупнейших участников рынка связи. Таким образом, до получения сертификатов на технические средства накопления операторы могут их лишь тестировать.

Сами сотовые компании надеются, что власти пойдут навстречу, увеличат переходный период и не будут наказывать тех, кто не в полной мере исполняет требования «закона Яровой».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.18

Российских школьников защитит система распознавания лиц. / На Байконуре попали под запрет соцсети и мессенджеры. / В России начнут блокировать краденые и «серые» телефоны. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»