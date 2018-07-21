За слежку граждане заплатят из своего кармана: из-за «закона Яровой» связь в России подорожает

Федеральная служба безопасности оценила затраты российских операторов связи на обеспечение требований «закона Яровой». По мнению ведомства, тарифы на услуги связи вырастут не более чем на 10%. Впрочем, эксперты уверены, что этим дело не закончится, и операторы продолжат повышать цены, чтобы компенсировать убытки.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, общие доходы операторов в России в прошлом году составили 1,74 трлн рублей, из которых на мобильную связь и интернет пришлось около 1,1 трлн рублей. Таким образом, рост тарифов на 10% привлечет еще около 110 млрд рублей за год, пишет Reuters. По всей видимости, в ФСБ посчитали, что этого хватит, чтобы обеспечить исполнение требований «закона Яровой».

Министерство цифрового развития ссылается на оценки ФСБ в ответе на обращение Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС). В свою очередь глава УралАОС Леонид Блинов уверен, что рост в 10% не покроет всех расходов на хранение данных и обеспечение их защиты от утечек. Для компенсации всех затрат, по его мнению, тарифы придется повысить вдвое. «В итоге, все повысят тарифы на 10%, потом еще на 10% и так далее. Если крупные операторы еще могут открыть выгодную кредитную линию в банке, то остальным на это рассчитывать не приходится», – заключил Блинов.

Другие эксперты считают неожиданным даже то, что ФСБ вообще признала необходимость роста цен на услуги связи. До этого момента официальные лица в один голос настаивали на том, что «закон Яровой» не повлияет на тарифы. Так советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко ранее заверил, что в России не будет такого резкого роста тарифов как в ситуации с автомобильным топливом. «Понятно, что операторы воюют друг с другом за тарифы, вводят безлимитные тарифы, отменяют безлимитные тарифы. Да, затраты у операторов будут, но никаких особых повышений, как с бензином, не будет», – заявил Клименко. Чиновник пояснил, что в стране «4,5 тысячи операторов, да они удавятся, лишь бы люди не ушли к конкуренту».

Пакет изменений, ужесточающий наказание за терроризм и экстремизм, известных в народе как «пакет Яровой», вступил в силу с 1 июля 2018 года. Согласно поправкам к законам №374 и №375, операторы сотовой связи и интернет-провайдеры должны хранить всю переписку пользователей, фото- и видеофайлы и все голосовые сообщения не менее 6 месяцев, сообщения, переданные через Интернет, – не менее 30 дней. Данные могут быть немедленно выданы сотрудникам ФСБ, если у них возникнет такая необходимость. По подсчетам, операторам придется ежегодно увеличивать емкость хранилищ не менее чем на 15%.

В конце мая стало известно, что российские интернет-провайдеры уже приступили к повышению цен на услуги на 8-10%, мотивируя необходимостью исполнять «закон Яровой». Подорожание у ряда региональных операторов произошло с 1 июня, у других – с 1 июля. Тем временем, крупные федеральные компании утверждают, что пока не намерены увеличивать цены на связь.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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