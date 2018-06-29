Российских провайдеров обязали хранить переписку и фото пользователей полгода

Правительство РФ обязало интернет-провайдеров с 1 июля шести месяцев хранить электронные сообщения российских пользователей и предоставлять эти сведения правоохранительными органам в установленном порядке. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Теперь, организаторы распространения информации обязаны обеспечить хранение на территории РФ текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей. Данные правила распространяются на пользователей, зарегистрировавшихся или авторизовавшихся с помощью сетевых адресов, определяемых организатором распространения информации как используемые на территории РФ, либо указавших при регистрации документы, выданные российскими госорганами, а также находящихся на территории России.

«Организатор распространения информации хранит на территории РФ электронные сообщения в программно-технических средствах, используемых организатором распространения информации в эксплуатируемых им информационных системах, в полном объеме в течение 6 месяцев с момента окончания приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений», – говорится в документе.

Данное нововведение – один из антитеррористических шагов, предложенных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым (так называемый «Пакет Яровой»), подписанные президентом РФ 7 июля 2016 года. Ранее стало известно, что операторы связи по «пакету Яровой» с октября будут обязаны хранить информацию за 30 суток.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.06.18

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