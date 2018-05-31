«Закон Яровой» и удорожание интернета: скачка цен как с бензином не будет, обещают власти

Советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко, комментируя повышение интернет-провайдерами цен на услуги из-за антитерористического «закона Яровой», заверил, что в России не будет такого резкого роста тарифов как в ситуации с бензином.

«Понятно, что операторы воюют друг с другом за тарифы, вводят безлимитные тарифы, отменяют безлимитные тарифы. Да, затраты у операторов будут, но никаких особых повышений, как с бензином, не будет», – прокомментировал Клименко в интервью радиостанции «Говорит Москва», заметив, что интернет-отрасль в РФ «слишком открытая».

Чиновник пояснил, что в стране «4,5 тысячи операторов, да они удавятся, лишь бы люди не ушли к конкуренту». Клименко добавил, что «с бензином, извините, я бы на месте ФАС серьезно бы поработал».

Советник президент усомнился, что «у операторов будет катастрофа» в связи с реализацией «закона Яровой». По его мнению, это «будет неприятно, примерно, как налог НДС поднять на 2%», что «тоже не нравится бизнесу».

Накануне СМИ сообщили, что интернет-провайдеры в РФ приступили к повышению цен на услуги на 8-10%, мотивируя необходимостью исполнять «закон Яровой». Подорожание у ряда операторов произойдет с 1 июня, у других – с 1 июля, сообщал «Коммерсантъ». Таким образом провайдеры пытаются компенсировать расходы на исполнение «закона Яровой», обязывающего операторов хранить все телефонные разговоры и текстовые сообщения пользователей.

Как сообщал «Новый День», с 1 июля 2018 года должны вступить в силу положения антитеррористических поправок в два федеральных закона, получивших неофициальное название «закон Яровой» и обязывающих операторов связи и организаторов распространения информации в интернете (ОРИ, к ним относятся мессенджеры, сервисы электронной почты, интернет-форумы и др) хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации абонентов и пользователей до шести месяцев, а данные о фактах коммуникаций – до одного года для ОРИ и до трех лет для операторов. Доступ к этим данным будут иметь сотрудники правоохранительных органов для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Участники рынка раскритиковали закон из-за слишком высокой стоимости реализации требований, после чего власти пошли на уступки. В начале февраля 2018 года стало известно, что Минкомсвязи согласовало проект постановления, который уточняет положения «закона Яровой». Операторы связи должны будут хранить аудиозаписи разговоров и СМС полгода, начиная с 1 июля, интернет-трафик – в течение месяца с 1 октября. Соответствующее постановление правительства было подписано в апреле.

Более того, власти допустили перенос срока вступления в силу «закона Яровой» в части хранения пользовательского трафика (речь идет о голосовых услугах) с 1 июля на 1 октября 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.18

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