«Пакету Яровой» не хватает пояснений: интернет-компании не исполняют требования антитеррористического закона

Российские организаторы распространения информации в интернете (ОРИ), которые с 1 июля должны собирать и хранить переписку пользователей для передачи правоохранительным органам, не могут выполнить требования законодательства. Интернет-компаниям не хватает пояснений, как именно должна храниться и передаваться информация. В Роскомнадзоре в свою очередь заявили, что дополнительных подзаконных актов не требуется, впрочем, проверку исполнения закона служба пока не проводила.

Несмотря на то, что закон вступил в силу месяц назад, ОРИ еще не начали хранить звонки и переписку пользователей, пишет РБК со ссылкой на источники в интернет-компаниях. «Пока никто не начал хранение данных, так как не готовы последние уточняющие документы, которые будут разработаны Министерством цифрового развития, скорее всего, до конца лета. В этой ситуации нет ничего нового, так происходит со многими подобными законами, поэтому сейчас можно только ждать», – рассказал один из собеседников издания.

На отсутствие нормативных актов, уточняющих требования к хранению для ОРИ, указывает и директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова: «Как хранить данные, действительно непонятно».

Тем временем, в Роскомнадзоре заявили, что не видят нужды в дополнительных пояснениях. Пока каких-либо нарушений в работе ОРИ не выявлено, не исключено, что это произошло из отсутствия проверок на соблюдение «закона Яровой».

Ранее сотовые компании уже заявляли, что не могут выполнить требование законодательства в полном объеме – проблема в отсутствии сертифицированного оборудования. В России только семь компаний могут взять на себя изготовление такого оборудования. Аккредитацию на тестирование систем хранения имеет только испытательный центр сертификации и метрологии Центрального научно-исследовательского института связи, но он не может выдавать сертификаты.

В Россвязи уточнили, что процедуру аккредитации проходят и другие органы, но завершить эту работу планируется только осенью-зимой текущего года. Сами сотовые компании надеются, что власти пойдут навстречу, увеличат переходный период и не будут наказывать тех, кто не в полной мере исполняет требования «закона Яровой».

Пакет изменений, ужесточающий наказание за терроризм и экстремизм, известных в народе как «пакет Яровой», вступил в силу с 1 июля 2018 года. Согласно поправкам к законам №374 и №375, операторы сотовой связи и интернет-провайдеры должны хранить всю переписку пользователей, фото- и видеофайлы и все голосовые сообщения не менее 6 месяцев, сообщения, переданные через Интернет, – не менее 30 дней. Данные могут быть немедленно выданы сотрудникам ФСБ, если у них возникнет такая необходимость. По подсчетам, операторам придется ежегодно увеличивать емкость хранилищ не менее чем на 15%.

В конце мая стало известно, что российские интернет-провайдеры уже приступили к повышению цен на услуги на 8-10%, мотивируя необходимостью исполнять «закон Яровой». Подорожание у ряда региональных операторов произошло с 1 июня, у других – с 1 июля. По мнению Федеральной службы безопасности, тарифы на услуги связи вырастут не более чем на 10%. Эксперты уверены, что этим дело не закончится, и операторы продолжат повышать цены, чтобы компенсировать убытки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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